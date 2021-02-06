大陸福建一名女大生，就學期間不僅半工半讀，曾一天兼5份差，大三那年還下海到酒店當小姐，只為了陪客人喝酒聊天一天能賺到500元人民幣（約新台幣2166元），後來才知，女大生是遭到親情壓榨，必須賺錢養全家，但母親知情後卻一點都不心疼的說：「又怎麼樣，只要有錢就好了」。

據《極晝工作室》報導，這名女子年輕時雖然離開家鄉，到城市生活，仍掙脫不了家庭的束縛，她感嘆：「我爸媽找我只為了3件事，借款、遇到麻煩、催婚」。她說，大三那年父母投資失利欠債，母親就要求她「負責弟弟往後的生活費，每2個月轉給弟弟800元（人民幣）」，還說：「你是家裡學歷最高的，可以獨立自強」。

女子被父母逼養全家，只好四處兼職打工，最多一天曾打5份工，賣奶茶、當飯店服務生，直到某次得知有酒店在在招募「禮儀小姐」陪客戶吃飯喝酒，一天能賺到500元人民幣，為了賺錢就選擇下海。她回憶說：「當時我與另外4個女大生，被安插坐在客戶的中間，因為沒有可以打扮的衣服，一副學生樣子，陪1個小時，賺到的錢竟然是服務生當50個小時的收入。」

大學畢業後，她每個月給弟弟1000元人民幣生活費，家人後來得知她大學時曾下海賺錢，母親卻毫不在乎的說：「那又怎麼樣呢？有錢就夠了。」如今她已31歲，回想起過去遭到長期親情壓榨，儘管日子過得子艱難，卻仍吐露「還是喜歡錢」，畢竟有錢才能給自己安全感，可是必須承受旁人難以想像的折磨。

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(中時新聞網)