檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊我駐大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，楊原否認養網軍，昨開庭改口承認確實有「幾個業主」集資，提供LINE群組的小朋友工讀機會，但這與關西機場事件無關。對此，國民黨團總召費鴻泰說，楊蕙如可能為了脫罪而做某些承認，他就是搞「1450」養網軍。

「卡神」楊蕙如被控指揮網軍在「關西機場事件」侮辱外交部大阪辦事處，台北地院審理期間，楊否認養網軍，辯稱只有贊助網友吃飯錢，不過，5日開庭改口承認確實有「幾個業主」集資，提供LINE群組的小朋友工讀機會，目的與關西機場事件無關。

國民黨團總召費鴻泰上午到吳興市場，向攤商與民眾發放春聯。被問到楊蕙如昨天改口承認確實有業主提供工讀機會，費說，楊蕙如的誓言就好像銜在沙灘上，海浪一來就沖掉，楊蕙如以前談話沒人相信，現在總算多多少少講一點實話。

費鴻泰指出，楊蕙如就是「1450」的始祖，他推測，楊蕙如昨天在開庭中的說法，可能是為了脫罪而做某些承認。從此例奉勸民進黨，打選戰或做大內宣，若只靠「1450」，國家不會進步，這個政權會墮落，因為凡事都用假的。

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