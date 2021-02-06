近期內閣改組風聲不斷，更有人猜測改組時間將在農曆過年後，對此，行政院長蘇貞昌6日上午到基隆市視察順易利口罩工廠流程時指出，內閣團隊沒有黑名單，蔡英文總統領導下大家會持續努力，也希望民眾多給行政團隊鼓勵、肯定，他們做事會更溫暖、更有勁。

日前有消息指出，農委會主委陳吉仲在蔡總統去年8月底宣布萊豬進口後，屢次站上浪頭「護主」，而成為升任行政院副院長的口袋名單之一，對此，陳則立即跳出澄清，外界猜測的人事報導跟傳聞完全子虛烏有，也有黨內人士認為，行政院不斷澄清消息子虛烏有，有怕消息走漏，被「破梗」的意涵，也引發外界更多聯想。

對於外界猜測內閣是否將改組，蘇貞昌除了堅決否認，也不斷重申，團隊在總統蔡英文總統領導下非常努力，感謝國人同胞的支持，他強調，防疫成績世界第一，經濟成長也是已開發國家第一名，這非常難得，是國人同胞一起努力的成果，他也要肯定整個內閣團隊成員、各部會首長齊心合力，「我非常感謝。」

(中時 )