隨著各國新冠肺炎疫苗接種開跑，台灣呈現「超前部署，疫苗落後」窘境。衛福部長陳時中3日表示，台灣疫苗進度落後，主要是國際談判和分配、談判技術不好、對候選疫苗要求高等原因所致。國民黨立委鄭正鈐認為，陳的這番「坦白」，其實就是在向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌喊話自己「扛不住了」，畢竟疫苗採購錯綜複雜，已超乎他的層級和專業。

鄭正鈐昨日（5）在臉書發文表示，我國疫苗採購陷入困境，陳時中認為原因在於其「談判技術不好」、「對候選疫苗要求高」，陳的「坦白」，其實是向蘇貞昌與蔡英文喊話，疫苗採購背後的錯綜複雜，已經超乎他與防疫指揮中心的層級和專業。

鄭正鈐指出，由世界衛生組織（WHO）主導的COVAX已公布第一批COVID-19疫苗配送名單，其中分配給非會員國的AstraZeneca疫苗，台灣名列其中，對疫苗望穿秋水的台灣而言，無疑是一項好消息。但5-8個非會員國共分配130萬3200劑，一個國家僅分得十幾萬劑，以每人需打2劑計算，首批仍不足我國約33.2萬名第一線醫護人員在第一時間施打完成，距離我國對於疫苗的需求量，也仍然非常遙遠。

鄭正鈐強調，疫苗政策是國家綜合國力的展現，包括國際人脈的多寡、談判能力，甚至是國家領導人的遠見等，都會影響疫苗布局的進度。鄭直言，陳時中已經喊話「扛不住」，蘇貞昌與蔡英文就不該繼續裝睡，繼續輕忽疫苗爭奪戰背後的國際政治，應盡速接手，透過國安、外交系統以及政府與民間力量，整合國內外人脈與管道，透過各種交涉取得疫苗。

(中時新聞網)