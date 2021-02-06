2021年大陸春運今天進入第10天。在各地號召「就地過年」的倡導下，今年大陸春運鐵路客流有所下降。按照首都北京的疫情防控要求，購買進京車票的旅客，在進站時需提供7日內核酸檢測陰性證明（含電子版檢測證明），北京周邊的天津、張家口、崇禮等城市都適用此規定。時間自1月31日起至3月15日結束。

《北京青年報》報導，當旅客登錄「鐵路12306」手機App，準備訂購2月6日合肥至北京的火車票，在提交訂單前，系統會自動彈出一條提示：「按照首都疫情防控要求，低風險地區進京人員須持抵京前7日內核酸檢測陰性證明，為避免耽誤您的行程，乘車前請確認您的核酸檢測陰性證明以備查驗。」

報導稱，近日，中國鐵路呼和浩特局集團有限公司、鐵路合肥站等鐵路部門也都發佈了「按照首都疫情防控要求，從即日起，乘坐進京列車，需要有7日內的核酸檢測證明，為避免耽誤行程，提示旅客乘車前確認自己的核酸檢測陰性證明以備查驗」的消息。

隨著多條高鐵陸續開通，加入京津冀一小時交通圈的城市越來越多。春運期間，乘坐京張高鐵去往張家口、崇禮滑雪，乘坐高鐵返回北京是否也需要出示核酸檢測證明呢？

報導稱，如果旅客要從河北省張家口站返回北京，進站時旅客需要出示7日內核酸檢測陰性證明方可進站；而滑雪勝地、北京2022冬奧舉辦地崇禮的高鐵太子城站，目前根據屬地要求，需出示3日內核酸檢測陰性證明方可進站；乘坐京津城際列車去往天津、天津西，旅客在返回北京時，同樣需要出示7日內核酸檢測陰性證明方可進站乘車。

(中時 )