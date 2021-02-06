美國遊戲零售商GameStop（GME）散戶大戰華爾街金融巨鱷，備受全球市場關注。其中，被喻為「北大神童」的美籍華裔金融家趙鵬也是背後重要推手，他是對沖基金集團Citadel Securities（城堡證券）行政總裁，該公司也是GameStop最大做空機構Melvin Capital（梅爾文資本）的大股東，同是又是最多散戶使用免費證券商Robinhood的最大金主。

趙鵬今年38歲，自小被視為「神童」，34歲那年便執掌華爾街金融機構，前年獲《財富》雜誌選為全球40位年輕商界領袖。

香港01報導，1983年生於北京的趙鵬，10歲時便獲選進入北京第八中學超常兒童教育實驗班，該班集聚的都是一批「小天才」。趙鵬僅用4年時間便完成小五至高中全部課程，並以優異的成績考入北京大學數學系。

北大畢業後，趙鵬赴加州大學柏克萊分校讀統計學博士，取得多個獎學金及學術獎項，並發表多篇論文被廣泛引用，其中一篇被引用超過1100次。

2006年博士畢業後，趙鵬投身華爾街，進入Citadel Securities擔任量化分析師，憑多個成功方程式為公司賺大錢，由於對市場敏銳度強，人際關係也很好，所以迅速攀升高位，2010年晉身為合夥人，2017年，當時年僅34歲的趙鵬接任公司行政總裁一職，成為華爾街大行「一哥」。

Citadel在GameStop風暴中的角色舉足輕重，使得「神童CEO」趙鵬受到外界矚目。據了解，趙鵬作風低調，但熱心公益，去年5月美國疫情惡化期間，他與妻子發起由十多位芝加哥地區華人工商界領袖參與的口罩募捐活動，向當地社區捐贈100萬個口罩。

(中時新聞網)