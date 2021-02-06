中廣董事長趙少康重回國民黨並表態參選黨魁，似讓7月黨主席改選提前開打。國民黨團總召費鴻泰上午說，趙少康回到國民黨可帶來鯰魚效應，讓國民黨重新思考兩岸政策等定位，以及如何讓國民黨重新年輕、重新思考如何面對現在的選戰，在民進黨掌握所有資源下，如何贏得民心最重要。

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

費鴻泰上午偕同太太王怡心，一同到吳興市場向民眾拜早年，沿路發放春聯、印有發財字樣的餅乾。談到趙少康回鍋國民黨，有可能和現任黨主席江啟臣競逐黨魁，費說，先談結局，他覺得大家應該會覺得是很好的，從昨天江啟臣和趙少康合拍聲援罷捷的催票影片，就可看出大家心裡都是愛中華民國與國民黨，至少外面講的風風雨雨，很多都不是真的。

費鴻泰認為，趙少康重新回到國民黨，至少可帶來鯰魚效應，讓國民黨重新思考定位問題，不管是兩岸政策、人民心理期待國民黨的所做所為等，至少這一週，趙少康提出來的事情，大家都在額手稱慶，如何讓國民黨重新年輕、去思考如何面對現在的選戰。

費鴻泰表示，因為民進黨掌握所有資源，國民黨在沒有資源下，如何贏得民心，讓人民支持國民黨，這是最重要的。

(中時 )