在美國總統拜登就職後，已陸續與全球各國領導人通話，但至今仍未與中國大陸國家主席習近平通話，引起外界關注。不過美國國務院官網5日發布新聞稿指出，美國務卿布林肯（Antony Blinken）已與大陸中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，布林肯並就新疆、西藏以及香港的人權問題施壓，並與盟友一同捍衛包括台海在內的印太利益。
新聞稿指出，布林肯在通話中首先向楊潔篪祝賀即將來到的農曆新年，但也強調美國將持續替新疆、西藏以及香港等地的人權與民主價值挺身而出，同時呼籲大陸與應該要與國際社群一同譴責緬甸軍事政變。
另外，布林肯也重申，美國會繼續與盟友及伙伴共同捍衛彼此之間的共享價值與利益，並要求中共對包括台灣海峽在內的印太地區穩定的威脅行為咎責，稱此等行為已破壞了國際體系下的基本規則。
不過據陸外交部網站指出，楊潔篪表示台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，「事關中國主權和領土完整，美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報；涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。任何污蔑抹黑中國的圖謀都不可能得逞，中方將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益」。
另外陸外交部指出，布林肯表示美中關係對兩國和世界都非常重要，美方願意同中方發展穩定、建設性的雙邊關係，並重申美方將繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。
文章來源：杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通电话
(中時新聞網)
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