在美國總統拜登就職後，已陸續與全球各國領導人通話，但至今仍未與中國大陸國家主席習近平通話，引起外界關注。不過美國國務院官網5日發布新聞稿指出，美國務卿布林肯（Antony Blinken）已與大陸中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，布林肯並就新疆、西藏以及香港的人權問題施壓，並與盟友一同捍衛包括台海在內的印太利益。

.@SecBlinken underscored in his call with PRC counterpart Yang Jiechi that the U.S. is committed to working with allies and partners standing up for our values in the face of human rights abuses in Xinjiang, Tibet, and Hong Kong. https://t.co/RtRhQvsEdW — Ned Price (@StateDeptSPOX) February 6, 2021

新聞稿指出，布林肯在通話中首先向楊潔篪祝賀即將來到的農曆新年，但也強調美國將持續替新疆、西藏以及香港等地的人權與民主價值挺身而出，同時呼籲大陸與應該要與國際社群一同譴責緬甸軍事政變。

另外，布林肯也重申，美國會繼續與盟友及伙伴共同捍衛彼此之間的共享價值與利益，並要求中共對包括台灣海峽在內的印太地區穩定的威脅行為咎責，稱此等行為已破壞了國際體系下的基本規則。

不過據陸外交部網站指出，楊潔篪表示台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，「事關中國主權和領土完整，美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報；涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。任何污蔑抹黑中國的圖謀都不可能得逞，中方將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益」。

另外陸外交部指出，布林肯表示美中關係對兩國和世界都非常重要，美方願意同中方發展穩定、建設性的雙邊關係，並重申美方將繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。

(中時新聞網)