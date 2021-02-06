新北市議員陳偉杰去年會勘，希望將球場打造成地方亮點，找來NBA指定用球SPALDING斯伯丁業者合作（戴上容攝）

三芝區公所6日上午9點於三芝斯伯丁籃球場舉行啟用典禮，新北市副市長謝政達（左３）、新北市議員陳偉杰（左1）、體育處長洪玉玲、三芝區長王立文出席，三芝區各校校長也都到場參加。（戴上容攝）

福成籃球場是三芝區唯一室外籃球場，籃球場歷經10多年已很老舊，新北市議員陳偉杰去年會勘，希望將球場打造成地方亮點，找來NBA指定用球SPALDING斯伯丁業者合作，並找市議員宋雨蓁配合，籃球場6日開箱，副市長謝政達到場剪綵，業者宣布每班送出2顆籃球。

三芝區公所6日上午9點於三芝斯伯丁籃球場舉行啟用典禮，新北市副市長謝政達、體育處長洪玉玲、三芝區長王立文出席，三芝區各校校長也都到場參加，現場邀請籃球DJ林志彥主持，並且安排新北市府與三芝國中選手三對三鬥牛賽，氣氛熱鬧。

三芝活動中心旁的福成籃球場，是地方居民、學生重要匯聚場所，戶外籃球場歷經三芝區潮濕氣候和10多年使用，出現場地破損、地面斑駁，圍網、球架幾度脫落的情形。

新北市議員陳偉杰表示，他上任後持續與在地年輕朋友們討論，希望突顯三芝特色，尤其是年輕人會喜歡的特色亮點，去年會勘福成籃球場後，就不斷思考要找知名體育廠商贊助，經他親自聯繫多家體育品牌都被拒絕，業者大多嫌三芝區太偏鄉太遠，獲認為贊助效益不大。

陳偉杰接著說，最後總算說服斯伯丁授權LOGO，由他與市議員宋雨蓁共同出資議員配合款建設籃球場，業者也大方贈送籃球給三芝區所有國中、小學，讓偏鄉孩子得到更多體育資源。

斯伯丁經理呂宥咨表示，很高興和新北市府合作，能夠參與在地建設，關心孩子、社區的健康，歡迎大家來球場打球，公司特別捐贈三芝區每班2顆專業籃球，希望孩子們能多多運動。

(中時 )