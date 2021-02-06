國民黨團總召費鴻泰偕太太到吳興市場發放春聯。（趙婉淳攝）

國民黨團總召費鴻泰偕太太到吳興市場發放春聯。（趙婉淳攝）

蓋亞那在不到一天，終止與台灣設置辦公室的協議。國民黨團總召費鴻泰上午表示，對第一線外交同仁工作表示感謝，但也很遺憾，可能是中國大陸的阻擾導致，他強調，外交講究實力，此次花了不少資源、人力，最後只有一天的煙火，真的感覺是賠了夫人又折兵。

費鴻泰上午偕太太王怡心到吳興市場發放春聯受訪表示，我們跟蓋亞那平常的交往與貿易都很少，而外交本來就講究實力，且要務實，蔡英文總統、外交部長吳釗燮，要思考不該為了做大內宣，而搞這樣的外交關係，反之，實質上對僑民、經貿的才要好好努力投入，因為我們不是資源豐富的國家。

費鴻泰說，在李登輝時代，為了和馬其頓建交，花了100億台幣，但很快又斷交，此外，前一陣子，索馬利蘭也是花很多錢，但實質上有何效果？對民間的交流、經貿都沒有什麼影響。

費鴻泰指出，這次其實也不是和蓋亞那建交，因當我們說要設立辦公室，蓋亞那的外交部長卻說，這不是外交關係，也不承認中華民國是獨立國家。

(中時 )