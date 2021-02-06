「雞排妹」鄭家純指控金曲歌王翁立友性騷擾疑雲延燒，針對職場性騷擾事件，民眾黨立委賴香伶今表示，演藝事業常有一些場景或節目過程容易有肢體接觸，但最基本原則是，若讓當事人覺得不舒服或被侵害，其行為根性騷擾很相關，肯定及鼓勵雞排妹或更多人勇敢站出來發聲，捍衛身體的自主權。對於外界質疑雞排妹是在炒新聞，民進黨立委范雲呼籲，不要成為別人二度受害的幫兇。

雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

范雲質疑，翁立友昨開記者會聲稱自己是「受害人」，不過，之前說是「舞台效果」的回應，不就剛好證明了這些事確實有發生，做為事件中被指控的嫌疑人，他在記者會中沒有道歉，反而是泣訴「原以為謠言會止於智者」。

范雲說，雞排妹做為一個知名演藝人員，控訴性騷擾後正在經歷一連串的惡意，她很心疼，社會整體對待性騷擾受害人或控訴人的態度，同理受害人處境其實並不難，如果真的很難同理受害者，請至少不要說些自己無關痛癢、但對受害人卻是身心痛苦的評論；至少不要成為別人二度受害的幫兇。

賴香伶表示，演藝事業裡面有些場景或節目過程容易有肢體接觸，但只要讓當事人覺得不舒服，其行為跟性騷擾很相關，希望藉由此次事件，讓各界都知道當事人感受很重要，有些關係互動模式分際要謹守，不能因為戲劇效果就好像可以做出不禮貌的動作。

賴香伶說，希望藉由雞排妹事件，讓各界更認識防治性騷擾及拒絕性騷擾，也盼大家可以肯定及鼓勵雞排妹或更多人站出來發聲，捍衛自己身體的自主權。

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(中時 )