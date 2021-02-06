慈心慈善教育基金會攜手特群機電企業在年節前夕到八里愛心教養院慰問關懷（戴上容翻攝）

財團法人新北市慈心慈善教育基金會林函瑢董事長攜手特群機電股份有限公司，在農曆年節前夕專程到新北市立八里愛心教養院捐贈20萬加菜金及愛心物資，由院長謝鑫敏代表接受，希望教養院在疫情嚴峻下，能夠安心過好年。

愛心教養院帶來舞獅表演熱烈歡迎，院生們雖罹患腦性麻痺，但仍努力跟隨音樂節拍舉起舞獅、搖擺獅頭做出各種表情，前後移動輪椅變換隊形。打鼓隊也來現場助陣，咚隆咚隆鼓聲讓現場充滿年節氣氛。慈心慈善教育基金會及特群機電股份有限公司帶來祝福紅包，讓院生們感受濃濃的過年氣氛。

慈心慈善教育基金會董事長林函瑢表示，該會長年幫助弱勢兒童，不只協助偏鄉蓋學校，也關心弱勢兒童教育，發揮大愛不遺餘力。由於該會就是在新北市創立，因此今年回到新北給予需要的人關懷，特邀特群機電公司董事長阮春綢及總經理一同到愛心教養院送暖。

基金會除了帶來尿片、維他命等物資外，也和特群機電各捐10萬元合計20萬元加菜金，要讓愛心教養院的院童們過個好年。在捐贈儀式結束後，一行人並到陶藝教室參觀，在聽完院生小彤的陶藝作品導覽解說後，林函瑢加碼愛心認購了兩件陶藝作品，以鼓勵院生的創作。

新北市立八里愛心教養院謝鑫敏院長表示，非常感謝基金會與特群機電在農曆年節前夕來院關懷，並致贈物資和加菜金，讓院生感受社會的溫暖。

(中時 )