香港警務處處長鄧炳強今早出席電台節目時表示，社會過去一年發生不少暴力事件及已拘捕案件，反映香港存在危害國家安全行為，而涉嫌違反《香港國安法》被捕者共97人，但僅8人受檢控，鄧否認數字偏低，強調觸犯國安法是嚴重事件，當局要經過詳細蒐證。另外，國安法舉報熱線自去年11月推出以來獲約4萬個舉報，鄧炳強指當中不少可以跟進。

鄧炳強進一步解釋，超過一半涉嫌違反《香港國安法》被捕人士在上月才被捕，而首案在去年7月才發生，若現在說當局未提檢控屬言之尚早，過往佔中案多是數年後才檢控。

鄧炳強說，港府設立《香港國安法》舉報熱線去年11月運作後，共收逾4萬宗舉報，當中不少屬可以跟進的。警方未來會透過情報、調查，加強維護國家安全，有需要時會與國安公署交流情報。

鄧炳強又談及去年有45名警務人員違法被捕，強調警員犯法是「罪加一等」，令其他大部份堅守崗位的同袍蒙羞，警方未來會加強警員的操守教育。

(中時 )