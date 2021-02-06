台中市政府警察局第二分局執行「110年加強重要節日安全維護工作」，5日晚間9時偕同憲兵指揮部台中市憲兵隊共同實施「擴大臨檢」勤務。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第二分局為執行「110年加強重要節日安全維護工作」，於110年2月5日晚間9時偕同憲兵指揮部台中市憲兵隊共同實施「擴大臨檢」勤務，數十名警、憲人員穿戴整齊裝備，在本市北區的重要路段定點路檢，同時主動深入轄區各治安要點進行威力掃蕩臨檢。

本次除了全副武裝的員警外，穿著合身制服的帥氣憲兵荷槍實彈出現在街頭，更成為民眾矚目焦點，經過的路人紛紛行注目禮，甚至驚呼「沒看過這麼大的陣仗，真有氣勢」。警方針對交通違規或言語閃爍駕駛人加強盤查，會同憲兵執勤，以期發揮轄區治安淨化和防制酒駕及危險駕車的發生。配合警方盤查的民眾也表示，以前都是警察自己來臨檢，沒想到這次還多了好幾位威風凜凜的憲兵，一時之間還以為是不是要來捉拿逃兵。

警分局長蔡元戎表示，平時的勤務都是由警方自行編組行動，在春節前夕，特別邀請同為司法警察的憲兵夥伴一同出勤，希望藉由他們浩然正氣的形象，宣示警方維護治安的決心，共同打擊犯罪，建構「平安、和樂、溫馨」的幸福家園，讓民眾安心過好年；同時呼籲民眾在春節歡聚期間，能遵守酒後不開車的好習慣，共同注意行車平安。

(中時 )