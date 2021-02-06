藝人「雞排妹」鄭家純遭性騷引發軒然大波，對於網友質疑為何當初不直接蒐證？她強調男方助理雖有錄影但未錄全程，加上男方對她做的性騷動作，從台下看是有死角存在，不過多數網友對此理由並不買帳，對此，「鄉民女神」潔哥也舉出過去遇變態的經驗，感嘆實際上要蒐證是有難度。

對於多數網友質疑雞排妹為何不蒐證提告？「鄉民女神」潔哥強調不討論雞排妹遭性騷一事，單就一般人遭性騷角度出發，她坦言被性騷當下都來不及反應，那還有多餘時間蒐集證據，接著舉例高中打工回家途中，在小巷弄遇到變態，直接當著她的面，脫褲子打手槍，但當時週遭並沒有監視器拍下畫面，以便蒐證報警，讓她無奈表示：「所以我為了蒐證，是不是要請他再打一次，讓我錄下來才能報警，不然沒有證據啊」。

#不討論雞排onlyyou事件 #要吵他們的事去他們版面吵 #純粹討論性騷擾舉證 坦白講 我覺得性騷擾要有證據很難吧 有時候是很突然的應該來不及反應 我想起高中打工回家的時候 在小巷弄遇到變態直接脫褲子打手槍給我看 而且附近沒有監視器 所... 由潔哥/李秉潔發佈於 2021年2月5日 星期五

至於為何突然有感而發討論此議題，潔哥表示有一天小孩會長大，甚至可能也會遇到性騷擾，因為對大家而言並非相當遙遠，而是有可能發生在你我或是親朋好友之間，希望大家能討論怎麼舉證反擊這種事，而不是在乎他們兩人的後續發展。

潔哥表示性騷事件會發生在你我之間，強調絕不能輕乎。（圖／潔哥/李秉潔臉書）

對此網友紛紛留言：「性騷擾通常一定事發突然，到底要怎麼舉證呢？通常越看不出來的人，反而越會做這種事」、「如果對方真的是無意也道歉了，可是卻被死咬著要提告或求償之類的，這該怎麼辦」、「性騷擾當下要立即反應，不然只會被認為默許對方性騷擾行為」。

(中時新聞網)