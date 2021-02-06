立法院去年處理監察院人事同意權案，因國民黨團強力杯葛，民進黨團挾著國會過半席次優勢，用投票表決終止審查直接進行投票，在野黨質疑程序有瑕疵提出釋憲案。不過，大法官認為立法院會屬於國會自律範圍，昨決議不受理。民眾黨立委賴香伶表示，第六屆監院人事案，是修憲後20多年來首次沒經過立委詢答就表決通過的人事案，未來是否只要立法院多數黨同意，人事案都能不用審查就逕付表決通過，大法官為多數暴力開綠燈，深感遺憾。

去年7月立法院臨時會進行監察院人事同意權審查，國民黨團認為監委提名人有酬庸之嫌，占領主席台強烈表達反對，但民進黨團靠著過半席次優勢強行清場，並提出停止審查逕行表決，形成監委提名人未經質詢審查程序就逕自投票，國民黨、民眾黨、時力當時均質疑未經實質審查，有違憲之虞，合作連署提出釋憲案。

針對大法官決議不受理該釋憲案，理由為屬於國會內部自律事項，釋憲機關應該尊重。賴香伶說，大法官以立法院內部的議事行為，並未直接對外發生效力，不具法律性質及位階，就因此認定不得聲請解釋的理由，證明司法院大法官們與人民期待的憲法價值越來越遠。

賴香伶說，2001年因應憲法增修條文修正，立法院三讀修正通過的「立法院職權行使法」第29條、第30條條文，立法理由明定被提名人應列席說明及備詢義務，被提名人本來就應該接受立法院的質詢。

此次釋憲案多數大法官決定不受理，賴香伶批評，無疑為立法院的多數暴力開綠燈；在沒有依法律程序、真正接受民意授權的立委詢答、洗練的監委，如何取得他們行使職權的正當性，大法官的不受理決定，乍看之下是為他們背書，但實際上卻是剝奪了他們取得人民認可的機會。

(中時 )