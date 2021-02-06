5日晚間美股的低價中概股集體暴發，上演罕見的大漲熔斷潮。

騰訊財經6日報導，其中，線上教育業者流利說開盤即暴漲220.31％，盤中一度大漲超過300％，該股上一交易日剛收漲33.3％。奇怪的是，在近一個月內，流利說並未發佈任何事件、財報等公告。

同時，美聯國際教育集團急漲13.9％至3.12美元，尚德機構勁漲10.8％至1.55美元，紅黃藍教育大漲18.1％至3.19美元。

另外，極光股價一度漲逾175％，此前有消息稱極光公司近日宣布與5日剛在港股上市的快手科技在廣告商業化領域達成合作。科技知識平台36氪也一度漲超80％，觸發多次熔斷。

華爾街分析人士表示，小型股總是會更多的得到社交媒體的影響，因此，如果是中國的小公司，如此情況並不令人感到意外。另據分析公司S3 Partners資料顯示，與近期暴紅的GameStop和其他處於散戶推動的漲勢風潮中心的股票不同，美股投資人對中國教育類股的做空興趣很小。

值得注意的是，針對5日美股中概股股價出現熔斷暴漲，有大V在微博透露，最近一段時間有炒家專門選擇那些幾塊錢，幾毛錢的股票瘋狂拉漲，不管是中概股還是其他股票，全部呈現這種模式，然後就開始收割散戶。

(工商 )