嘉義市公共托嬰中心托育人員陪伴幼兒看兒童繪本。（廖素慧攝）

嘉義市政府繼開辦東、西區公共托嬰中心後，再開辦東區社區公共托育家園，市府補助7000元至3000元不等，收托0至2歲嬰幼兒，限額12名，2月20、21日登記，登記人數超額則於24日抽籤決定，市府社會處表示，還有西區社區公共托育家園也正在建置中。

嘉義市政府社會處表示，東區社區公共托育家園平價及友善托育環境，預計收托12名0至2歲嬰幼兒，收托時間為每日早上8時至下午5時30分，2月20日至2月21日報名登記，若超過12人登記，訂於2月24日在東區社區公共托育家園公開抽籤，3月2日起正式收托。

市府社會處表示，東區社區公共托育家園位於嘉義大學林森校區（嘉義市東區林森東路151號），嬰幼兒及父母（或法定代理人）之一方須設籍嘉義市，收托費用每月1萬元，市府有補助。

市府社會處表示，收托費1萬元，其中市府補助低收家庭7000元、中低戶5000元、一般戶3000元，因此家長實際負擔是低收戶3000元、中低戶5000元、一般戶7000元，就是要減輕家長經濟上的負擔。

申請收托資格是設籍本市截至110年3月1日止，滿2足月至未滿2足歲之嬰幼兒，報名時要攜帶報名表、戶口名簿影本，至托育家園現場報名。詳細招生簡章及報名表單，可上嘉義市政府社會處官網下載，洽詢電話（05）2763008黃小姐。

(中時 )