住在新竹縣湖口鄉的王姓女子4日晚間，騎機車誤上國道1號，因車禍而喪命，身後留下罹癌丈夫與4名仍在就學的女兒，新竹縣長楊文科6日前往致意、慰問，並致贈1萬元急難救助金，指示社會處協助申請縣民意外傷害保險30萬元，請教育處及社會處輔導孩子走出陰霾、安心就學。

據了解，王姓女子的丈夫因罹癌而住院接受治療，王女近日時常往返醫院及住家，照顧先生及家庭，由於過去都開車前往醫院，4日晚間改騎機車，可能因導航誤設汽車路徑，跟著導航上了國道，導致發生意外。

社會處指出，王女的婆婆長期洗腎並有重大傷病卡，4名女兒分別就讀高職、國中及幼兒園，目前王女退休的公公成為家庭主要支柱。社會處在獲知王女的意外後，也迅速連結民間資源，包含台北市行天宮、台積電等團體，協助急難救助補助、物資，後續也將由新湖社會福利中心持續追蹤、關懷。

教育處表示，駐區督學在得知消息後就立即聯繫轄內2所學校，並透過校外會聯繫另外兩所高中，4個孩子就讀的學校會協助申請教育部學產基金補助，學校的教育儲蓄戶可援雜支、定額的急難救助金，不足的部分將在教育源平台中挹注。另外，學校也會提供輔導，協助孩子穩定就學、走出傷痛。

(中時 )