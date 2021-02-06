擁有36E上圍、纖腰、和一雙長腿的香港女星陳婉衡，被外界封為健身女神、無綫波神，近年她常分享自己登山穿搭，總愛穿一件小可愛和緊身褲攻頂，大秀令人稱羨的好身材，最近她又再度登山，可見上半身只靠三條線撐住巨胸，特殊設計性感又引人遐想，令網友大讚：「不得了的outfit」。

陳婉衡6歲就到加拿大定居，學生時期曾胖到60公斤，10年前她參加溫哥華華裔小姐競選，隔年回香港參加港姐選拔，因外貌跟女星泳兒神似，被稱作「翻版泳兒」，後來被無綫簽下出道，近年她常以健身類實境節目走紅，以性感魅力圈粉無數。

陳婉衡穿著特殊設計小可愛爬山，被網友讚不得了。（圖／翻攝自_alyciac IG）

30歲的陳婉衡坦言，自己小時候其實根本不喜歡運動，導致身材不受控發福，為了減肥還嘗試過地獄節食法，最終失敗，大學畢業後因緣際會接觸了健身活動，又學到健康、正常的飲食習慣，才順利受成夢想中的魔鬼身材，如今她不僅纖瘦還十分有曲線，不僅有馬甲線還有蜜桃臀，大展健康美。

陳婉衡常分享性感身材。（圖／翻攝自_alyciac IG）

先前陳婉衡承認有交往對象，但未公開對方身分，只曬出和一名健壯男子在家裡健身做出拱橋動作的影片，練腰力、大腿肌肉，可增加情侶情趣，後來起底該男王先生是陳婉衡健身班的學生，知道模樣曝光後大發雷霆，又因男方占有慾太強，要求她封胸，不可以在外賣弄性感，導致兩人不斷起口角，去年11月，港媒報導，陳婉衡忍痛斬斷這段才交往半年多的感情，重拾單身身分，不少好友為她開心，甚至恭喜她重獲自由。

(中時新聞網)