大陸解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，2月5日，美國「馬侃」號飛彈驅逐艦未經中國政府允許，擅自闖入中國西沙領海。

田軍里表示，南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。美軍的這一行徑，是其搞航行霸權加輿論誤導「混合操控」的一貫伎倆，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，蓄意擾亂南海和平、友誼、合作之海的良好氛圍。

田軍里強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。不管南海風雲如何變幻，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

「馬侃號」於4日穿越台灣海峽後一路南下至西沙海域；美國國防部表示，正從中東返回美國西岸的尼米茲號航母戰鬥群也已於6日從麻六甲海峽駛入南海。

當前美軍已有三個航母戰鬥群齊聚西太平洋，雷根號航母部署於日本橫須賀基地，羅斯福號於1月底進入南海後返回關島基地。

(旺報 )