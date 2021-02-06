過年窩在家追劇吃零食小心爆肥！營養師高敏敏整理出「傳統零食熱量排行榜」，其中一顆發糕大概就要400大卡，多吃等同吃掉一碗飯；而許多人愛吃的魷魚絲、豬肉絲等的納含量驚人，是高血壓的隱形殺手，因此建議大家要控制份量，不要吃太多。

營養師高敏敏在臉書分享，過年家中常出現各種傳統零食熱量不容小覷，隨便亂吃恐過完年就爆肥，而且除了要注意熱量炸裂，也要提防糖分攝取過多，必須控制份量，真的不要吃太多。而她過年通常都吃一顆發糕淺嚐即止，就覺得很幸福，但一顆發糕約是200公克因此最終熱量還要乘以二。

過年15種傳統零食熱量排行，網見冠軍的驚人熱量全嚇歪。（高敏敏提供）

高敏敏分析各種過年傳統零食的營養成分，每款零食以100公克計算，熱量冠軍為花生糖562大卡，接著依序為牛肉乾525大卡、花生貢糖511大卡、花生麻荖504大卡、寸棗495大卡、牛軋糖477大卡、芝麻麻荖473大卡、生仁466大卡、核棗糕425大卡、花生新港飴413大卡、沙其瑪372大卡、鱈魚絲334大卡、豬肉乾329大卡、黑糖發糕231大卡以及紅豆年糕225大卡。

高敏敏指出，其他像是鱈魚絲、豬肉絲、魷魚絲100公克大約就是一碗飯的分量，其中隱藏的納含量更是高的可怕，肉類、海產類的加工乾貨，通常會在加工過程中加入大量的糖、鹽和油來調味，因此100公克的乾貨，恐怕就吃進比一天能吃的鹽分還要更高的量，真的是高血壓的隱形殺手。

高敏敏也提醒，傳統年糕也建議用蒸的，取代油炸的方式烹調，如此一來，熱量才不會翻倍。貼文引發網友討論，「年節很難不肥」、「花生糖好可怕」、「喔不！我最愛的沙琪瑪」、「這篇實用」、「沒想到年糕竟然是卡路里最低的」、「黑糖發糕、花生麻老，我超愛！而且家裡過年拜拜必備」。

(中時新聞網)