Yo @nba, your fans aren’t dumb!!!! You can’t fool em with your Wack ass PR tactics.. #FREE7 https://t.co/78N1iKFAoc — Kevin Durant (@KDTrey5) February 6, 2021

面對自己突然中斷連續866場先發紀錄，更在第3節被聯盟工作人員用觸發防疫條款為由請出場外，籃網明星前鋒杜蘭特6日賽後徹底發飆，除了發推寫出「讓我自由」，更直接臭罵聯盟別把所有球迷當作傻子，只想用公關術語糊弄他們。

杜蘭特賽後直接轉發一名叫做佛洛伊德的球迷引述聯盟解釋推文，「我們所有人能否停止說出一些謹慎小心之類的話，我們只想說在這一點上面，NBA公關說的話跟實際做的事情不太一樣吧。」看到這段推文，頓時引爆杜蘭特滿腔怒火。

杜蘭特隨即分享這段推文，更寫上，「喂，NBA！你的粉絲絕對不是傻子！你們別想用那些爛到不行的公關技巧糊弄他們。」甚至杜蘭特隨即再次爆粗發推，「嘿！我不知道這些事情是他X的誰搞出來的，但你最好給我小心點(噓聲)。」

就連杜蘭特的籃網隊友哈登都替他大喊不公平，「這令人沮喪，我們每天都很遵守聯盟健康與安全協議，我想杜蘭特也很沮喪，因為他一直很小心，我不知道問題出在哪裡，假如真有健康與安全問題，這場比賽應該延期，因為他一直在我們身邊。」

(中時 )