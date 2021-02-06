有些人手頭有錢，卻總是守不住，懂的守財、做好開源節流才是致富之道。運勢命理老師艾菲爾表示，錢包是我們的迷你財庫，只要做好錢包風水，便能讓錢包成為守財、聚財的幸運物，除了要注意錢包款式、擺放位置，顏色也很重要，千萬別用大紅色、淺藍色、白色的錢包，否則怎樣都留不住錢財！

▍1.錢包宜自己使用

以風水而言，錢包是個人的財庫，不可隨意借給他人使用，若是經常隨意把錢包給他人拿去用，這表示把自己的財庫借給別人，將影響財運，無法守財，更會發生漏財的情況，因此錢包還是最好做個人使用。

▍2.錢包要新丶要乾淨

錢包若是破損，就好像財庫破洞，就算財富進入也會不斷往外流出，太舊、有髒污就表示財庫髒亂，難以留住錢財，因此錢包若有破損絕對是大忌；另外，從風水角度來看，一個錢包的財運大概是三年，過了之後財氣基本上都會消耗殆盡，因此錢包使用三年之後最好換新的，讓新的財運可源源不絕、永不間斷。

▍3.舊錢包處置

更換了新的錢包，舊的錢包不可以隨意丟棄，這樣會將自己的財運丟掉。可以將舊錢包清空，然後放一些不使用的銀行卡和一些已經不流通於市面上的舊鈔票、錢幣，將舊錢包收藏好，這樣就能讓自身的財氣不會散掉。另一個方法是將舊錢包改造成其他物件，持續使用，如果是皮革的錢包，就很適合改造成鑰匙包來使用，這樣也可以延續自身的運勢。最後一個方法就是將舊錢包銷毀，就不怕有人撿了你的錢包使用，接收了你的財氣，將財氣分散。

▍4.錢包宜使用長夾式

現在流行小包包，很多人的錢包都是短夾、中夾，甚至是用小小的零錢包，這樣表示錢財得要天天彎腰，得不到舒展，無益於聚財，建議使用長夾式錢包，錢財平整舒服的躺在錢包中，財運待得住，自然容易守財、聚財。

▍5.錢包宜放置得妥當

錢包擺放的位子一定要恰當，不可隨意擺放，許多人經常把錢包隨手的放在鞋櫃上、椅子上丶或亂丟在家中的某一個角落，這樣表示不尊重財庫，把財庫隨意的亂扔，也是對聚財沒任何的幫助。記得錢包一定得好好放置，固定擺在書桌或辦公桌上，不僅容易找到，也表示對財庫的尊重。

▍6.錢包使用的正確顏色

錢包顏色也是影響財運重要的關鍵，建議大家好好查查自己的八字喜忌，像是命理忌火的人，就不能使用紅色的錢包；命理忌金的人，就不可用白色、金色或黃色錢包。若是沒有辦法查你的八字喜忌，那就建議你使用深色錢包，或是下列常見的錢包顏色為主：

1.女生旺財的顏色：黑色、深酒紅、黃色，黃色表示財氣。

2.守財聚財的顏色：黑色、咖啡色、棕色。意味沈穩、有助理財。

3.不宜碰的散財顏色：大紅色、淺藍色、白色。大紅色招財但是花錢爽快。淺藍色表示水，錢財會如水般的流去。白色是乾淨的顏色，但是難以維持。

▍7.在皮夾養招財物

想幫自己守財、招財，可在皮夾中養一對小金蟾，傳説金蟾住於月宮中，喜歡咬錢，肚大可以容天下財寶，是重要的招財神獸，也可招人緣財以及桃花財。金蟾可看它的大小養在財位、聚寶盆或是錢包內。每月滿月的時候浄化，更可以添能量與靈驗之效。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)