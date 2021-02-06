美國農業部於美東時間5日公佈的資料顯示，2020年，美國向中國出口了287.5億美元的農產品及相關產品，該數據未達到兩國第一階段貿易協議設定的365億美元的採購目標。

路透6日報導，此前外界已經普遍預計到2020年中國的採購量不會達標，而拜登政府之前表示，正在對中美貿易協議和其他國家安全措施進行審查。

根據中美首階段貿易協議，中方承諾在兩年內將美國農產品和製成品、能源和服務的購買規模在2017年的基礎上增加2千億美元。但市場分析師們均對農產品採購目標持保留意見，因為該目標比2013年創下的290億美元的紀錄高位還高出25％。

不過，儘管2020年因新冠疫情影響，美國農產品出口開局緩慢，但銷售在下半年大幅回升，這通常是美國大豆的關鍵採購季節，大豆是美國對中國第一大出口農產品。中國海關早些時候公佈的資料顯示，2020年美國大豆進口量為2,589萬噸，價值106億美元。

(工商 )