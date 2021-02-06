談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

藝人雞排妹鄭家純向來以性感形象在演藝圈行走，也因此當她傳出被性騷擾事件，社會對此議論紛紛，力挺她的律師呂秋遠深夜再發文，提到性騷擾提告的困難超過想像。除非對方是慣犯，在沒有人證、物證的情況下，你是要告什麼？最後不起訴，還會被認證是個人賤人礙的「綠茶婊」，帶來第二次傷害。

呂秋遠在臉書PO文指出，大部分的性騷擾，都是在出其不意的時候發生的。有個人，輕輕用手掠過你的臀部、甚至在擁擠的公車上，用背部擠壓你的胸部。這時候的反應，通常不是大聲呼救、尖叫連連，而是腦袋一片空白，心裡先懷疑，是不是自己搞錯了，接著是手足無措，不知道應該做什麼反應。然而，這該死的一秒鐘就這麼過去，只留下他猥褻的微笑揚長而去。這時候，臉上的表情或許是困惑、微笑、僵硬，但是，憤怒不會在這時候出現，一秒鐘已經過去，到哪裡去找證據？

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往往要命的加害人還可能是熟人，公司同事或商場客戶。呂秋遠分析，如果這個人仍然留在現場，他可能是你的同事，即便你語無倫次的指責他，他或許會輕描淡寫的說，你誤會了，也可能大張旗鼓的說，有證據嗎？我警告你，我會告你誹謗。他也可能是你的客戶，你想要說些什麼，老闆的眼神會制止你，不然你會「破壞氣氛」，不過就是個玩笑，你有必要當真嗎？這可是公司的大客戶，你賠得起嗎？

呂秋遠認為，在發生性騷擾那一刻，就當下沒辦法反映，生理上無法、心理上不行。即便鼓起勇氣，沒有證據、欠缺證人、也是會被大事化小、小事化無，還會落得自己是難相處的必取，到底要怎麼「當下反映」？

況且，沒有證據，你要告什麼？到了地檢署，檢察官要你提出性騷擾的證據，但是被告嘻皮笑臉的說，我哪隻手碰到他了？證據呢？有攝影光碟嗎？有錄音嗎？有證人嗎？你什麼都沒有，難道要檢察官看你的眼淚，就要起訴這個人嗎？如果，沒有具體證據提供給檢察官，最後就是不起訴處分，對方還能得意洋洋的說，這就是法院認證，證明你就是一個人賤人礙的綠茶婊。

呂秋遠指出，很多人會問，被性騷擾為什麼不提告，讓司法來判斷這件事了。基本上，司法有侷限性，不是全知全能的上帝。性騷擾這件事，除非是慣犯，否則天生就很難被逮到證據。而沒有證據，最後就是不起訴，只會讓自己再次受到傷害，那麼提告做什麼？

(中時新聞網)