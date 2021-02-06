高市環保局去年9月針對岡山、路竹、湖內區工廠、畜牧場異味，發動跨單位輔導與稽查，異味陳情案件從單月最高47件降至6件。（高市環保局提供／林宏聰高雄傳真）

高雄縣市合併後，人口從市區往北高雄移動，這1、2年岡山、路竹、湖內區民眾反映飼料業、工廠異味案件增加，高市環保局去年9月結合中央、地方，發動跨單位輔導與稽查，異味陳情案件從單月最高47件，降至今年1月僅6件，過完年將展開第二階段，針對金屬工廠酸性異味加強輔導。

原縣區的岡山、路竹、湖內區農林漁牧、工廠、住宅混雜，隨著岡山增加許多集合式大樓住宅，人口激增，環保局這1、2年接獲民眾異味通報案件明顯增加。

高雄市長陳其邁去年8月底上任後，責成環保局聯合市府農業局、經發局及隸屬中央的南部科學園區管理局、環保署南區督察大隊執行「抓臭專案」，針對飼料業、塑膠製造業、化學原料製造廠、金屬製造廠規畫深度查核及輔導。

第一階段近日完成，至少輔導10家飼料製造業、3家畜牧業，各單位針對現場製程操作，評估可能的異味飄散途徑，建議業者加裝隔離簾、加蓋、檢修防制設備、增設臭氧機或袋式集塵器等異味去除設施。

據環保局統計，2020年9月接獲異味陳情案件高達46件、10月47件，經過專案輔導與加強稽查，去年11月即降至36件、12月剩下9件，今年1月更只有6件，減少比例達87％，成效相當明顯。

高市環保局空噪科長黃家俊指出，北高雄有不少金屬扣件業，金屬表面處理常用酸液也是異味來源之一，農曆年後將啟動第二階段抓臭，鎖定工廠酸性異味，邀專家學者入場技術性輔導，希望有效改善異味來源。

(中時 )