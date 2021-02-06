基隆報廢車內「木乃伊乾屍」 家屬悲認屍 希望破滅。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市七堵區八德路有員警於2日巡邏時，發現有一輛佈滿青苔的轎車，長期停放於人煙稀少的偏僻路邊，警方輸入車牌後，發現該車已被監理所註銷，遂聯繫葉姓車主前來處理，不料葉姓車主的家人到場領車時，竟發現失蹤多年的小兒子，在車上曬成了乾屍，警方初步研判為輕生，檢察官、法醫6日相驗釐清死因。

警方指出，在確認該車輛被註銷後，立即通報交通隊前來拖吊，並先把車輛移置拖吊場暫存，並試圖聯繫車主前來處理，經查後得知葉姓車主已失蹤多年，只好聯繫其家人前來處理車輛。

警方表示，葉男的姐姐在5日到場取車，但開車門後，卻發現弟弟的屍體躺在後座，並且遺體呈現木乃伊化，拖吊場見狀後，趕緊通報警方到場了解，警方經勘查車內情況，發現4個車門及出風口都有從內部以紙膠帶密封，副駕駛座上還有幾捲紙膠帶，死者身旁還放有瓦斯桶，初步研判為輕生。

警方指出，葉姓男子經過初步檢視後，發現身上完全沒有傷痕，家屬到場後，也確定該屍體為家中失蹤多時的小兒子，目前確切死因，仍需等檢察官會同法醫相驗後，才能進一步釐清。

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