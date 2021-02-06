按照習俗，嫁出去的女兒大年初二都要回娘家，可是一名結婚快1年女網友淚訴，農曆過年將至，婆婆卻要她除夕到初三陪她回娘家，回來後才能回自己娘家，本來想拒絕，卻被婆婆怒斥：「嫁進來就要守規矩」，老公卻站在婆婆那一邊，讓他無奈發千字文淚訴：「我是嫁給妳兒子，不是賣到妳家」。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，婆婆結婚前說會把自己當女兒疼，婚後也與婆婆住在同一個社區，怎料後來都跟想像中的不一樣，婆婆有她家鑰匙，三不五時就到家裡巡視，發現髒亂就會傳訊息給在上班的她，要她好好打掃，掃完甚至要拍照片給她看，婆婆還常跟兒子打小報告，說她碗愛洗不洗、讓原PO備感壓力，向老公訴苦希望能夠搬離社區。

原PO發千字文控訴婆婆種種不合理事蹟。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）

婆婆得知媳婦想搬走，竟傳簡訊威脅：「看妳老公會選擇我還是妳！」如今快過年了，出嫁的女兒初二都會回娘家，但婆婆要原PO除夕和她一起回她的娘家，直到初三後原PO才能回自己的娘家，就請老公去拒絕，竟被婆婆狠嗆「嫁進來就要守規矩」，就請老公去拒絕，但老公夾在中間也無能為力，讓原PO崩潰直呼「我沒辦法接受第一年結婚無法回娘家，我是獨生女，爸媽都滿60歲了！」

網友看到貼文相當不滿表示「有些婆婆總說會把妳當女兒看待，因為自己生的女兒都不會聽他們的話，只好控制限制命令別人家女兒」、「最大的問題是老公沒有擔當，才會讓媳婦被婆婆欺壓」、「橫蠻婆婆！媽寶老公！結局可想而知，盡早為自己和小孩打算一下吧！」、「妳最後會離婚的，這夫家太雷」。

(中時新聞網)