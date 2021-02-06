萬丹紅豆年糕「天然ㄟ尚好」 偏鄉囝仔市場打拚不怕苦

農曆新年將至，年菜除了會準備山珍海味外，年糕更是必備的應景甜品。位在台北通化夜市有間開了20年的傳統糕點，老闆是偏鄉囝仔自己北上打拚，遵循母親的方法製作紅豆年糕，因古法需耗費多時，他更曾連續兩天熬夜製作，但他卻認為一點也不辛苦，樂活的說能工作就是福。

老闆曾和老闆娘三天兩夜不眠不休的趕工。(攝影/陳宏睿)

中午用餐時間走進通化夜市，有攤大排長龍的小攤，賣的不是一般的午餐，事實上，這攤是《中時新聞網》曾報導過的人氣蘿蔔糕，老闆是現年63歲的陳秋發，中年時曾經營高級水果攤卻不幸生意失敗，轉而回家和媽媽學習做傳統糕類，他不怕苦的從零開始，直到熬過2年的人生低潮，才重新在市場站起來。

年糕使用萬丹紅豆提升香氣，吃起來口感粒粒分明。(攝影/陳宏睿)

每逢過年期間，老闆也會賣紅豆年糕，因為不怕麻煩的堅持古法製作，深得客人的心，甚至有客人會在擺攤前3個小時來排隊，就怕買不到這正宗古早味。老闆透露，有時一天會接到400通以上的訂購電話，但因是手工製做，無法大量生產，常常有人想買卻買不到，讓他覺得十分抱歉。

古法製作的年糕Q彈帶勁。(攝影/陳宏睿)

老闆透露年糕好吃的秘訣就是要真材實料並按古法製作，年糕使用萬丹紅豆提升香氣，吃起來口感粒粒分明，另外，要讓年糕Ｑ彈帶勁，就必須耐心蒸上10個小時，製做程序十分繁複。老闆為了完成大量訂單，曾和老闆娘三天兩夜不眠不休的趕工，只有稍稍空檔能在椅子上坐一下，閉目養神後又得繼續起身奮鬥，雖然體力已達極限，但老闆卻認為一點也不辛苦。

老闆和老闆娘認為要活就要動，只要身體健康還能工作就是一種福氣。(攝影/陳盈臻)

時常有客人提醒老闆要照顧好身體，不能倒下，否則就吃不到這樣的美味了，老闆總是笑笑的回應，為了讓大家嚐到自己的手藝，他會堅持下去，陳秋發說到，自己是偏鄉囝仔，因此養成刻苦耐勞的精神，他也認為要活就要動，只要身體健康還能工作就是一種福氣，所以他和老婆會懷著感恩的心，繼續攜手做出更多好滋味，豐富大家的生活。

(攝影/陳宏睿、剪輯/范佐意)

(中時新聞網)