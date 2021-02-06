甫獲賽揚獎殊榮的包爾(Trevor Bauer)今日宣布加盟道奇，成為道奇想要蟬聯世界大賽冠軍的重要拼圖，現在道奇先發超豪華，除了包爾以外，柯蕭(Clayton Kershaw)、普萊斯(David Price)也曾得賽揚獎，近25年來僅有6隊能有單隊3賽揚投手的豪華陣容。

根據埃里亞斯體育局（Elias Sports Bureau）的數據，上一次大聯盟單隊有3名賽揚獎投手是2014年，當年的老虎隊有韋藍德(Justin Verlander)、薛爾瑟(Max Scherzer)和普萊斯，而過去25年中，僅有勇士(1997-1999年、 2001-2002年)、洋基(2000年)、紅襪(2001年)、巨人(2009年)以及老虎和道奇等6隊曾擁有這樣的華麗陣容。

今年賽季將恢復到完整的162場比賽，道奇先發陣容除了3名賽揚強投以外，還有「少主」伯勒(Walker Buehler)、烏瑞亞斯(Julio Urias)、梅伊(Dustin May)、岡索林(Tony Gonsolin)等不錯先發人選，有7位豪華先發，板凳深度相當足夠。

(中時 )