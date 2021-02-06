一位女網友日前在爆料公社發文，指控一位醫生在酒吧開玩笑的說若喊聲爸爸，就送她60萬鑽石，女網友沒多想照喊後對方卻真的匯款，更開始傳裸女、奶圖等訊息給她，還出言睡一晚給一萬，讓她氣得想把錢退回去，痛批對方物化女性。這篇討拍文一出，卻反而被網友酸爆，紛紛在留言區痛罵是女網友的問題較大。

一位女網友日前在臉書社團《爆料公社》發文，女網友透露，先前在酒吧偶然認識喪妻的一位醫生，對方曾三番兩次在酒精催化下，慫恿原PO喊爸爸，還誇下海口說，「喊一聲爸就給60萬鑽石」，原PO雖覺得不可信，但覺得喊一聲也不少塊肉便照做。

事後該位醫生不停透過訊息追問原PO是哪款鑽石以及哪間珠寶商，女網友沒多想就把店家資訊傳給醫生，未料，醫生卻真的付錢買到了鑽石。對此女網友則表示，她並不曉得醫生真的會購買，甚至打算慢慢還對方鑽石的錢，並強調她知道真的不能收。

鑽石事件過後，女網友控訴，醫生開始每日傳裸女圖說早安，還說出陪睡一個晚上就給一萬等語，讓女網友感到相當的噁心與崩潰，但醫生仍持續說，「鑽是我正式宣布訂婚那天，公開儀式送你，你不是女兒」、「你要感謝我太太死了，你在花我太太的錢」，醫生還傳送女大生賣淫的新聞，勸說原PO「你要賺多久才有50萬，我叫你現在就來陪我。」

原PO這才驚覺醫生原來圖謀不軌，痛罵醫生不停在物化女性，之後醫生在訊息中反悔，要原PO還他錢；原PO則表示，「最後我親自把鑽石還給他了，但我不爽的是他欠的道歉」。

沒想到，文發出後，網友不挺女網友，在留言區開始痛罵原PO，「天下沒有白吃的午餐」、「不想付出又想要禮物收」、「當初別收，或許就沒今日事」、「有人沒事會送妳鑽石？大家都成年人了，什麼意思會不懂？」、「一個字，貪」；也有網友認為，男方很明顯在談包養條件，更痛批原PO文中矛盾的點太多。

(中時新聞網)