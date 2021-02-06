平鎮警方結合店家團體寒冬送暖助弱勢。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

農曆春節將至，桃園市平鎮警分局邀集觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會、寶馨實業股份有限公司及霸味薑母鴨平鎮中豐店，偕同分局長李建民及各所所長，一同至轄內參與「寒冬送暖」活動，不但準備了充沛的物資及暖心薑母鴨外，也聆聽民眾心聲，就是希望在過年前夕，能讓清寒困苦家庭也能過個暖冬及好年。

觀音根滿慈善基金會創辦人林春燕表示，推廣慈善的理念與提供社會福利是基金會成立的目標，日前得知平鎮警分局籌辦此次寒冬送暖活動時，立即請董事長劉建三及秘書長王永才，準備高級棉被組及各項生活物資等，提供給分局轉贈給平鎮區內弱勢的民眾。另外平鎮區農會葉思瑋總幹事、寶馨實業股份有限公司葉雲宙董事長及霸味薑母鴨平鎮中豐店店長張義忠先生，也共襄盛舉分別贊助白米300餘斤、各類民生物資及熱騰騰的薑母鴨100份，提供弱勢家庭享用。

平鎮警分局分局長李建民表示，目前社會上仍有許多人需要被關懷及幫助，此次寒冬送暖活動也特別感謝觀音根滿基金會、平鎮區農會、寶馨實業股份有限公司及霸味薑母鴨平鎮中豐店的大力支持，希望藉此善心活動拋磚引玉，讓更多社會大眾伸出溫暖雙手，幫助需要幫忙的弱勢團體，讓社會充滿豐富的人情味。

另外李建民也要求同仁，要時時刻刻秉持著「同理心」及「即時關懷」之精神，主動發掘轄內貧困孤苦及需要幫助的人，主動給予關懷，讓民眾也能感受到警察溫暖的一面。同時也呼籲，若在轄內發現弱勢需要幫助者，可聯繫警方或通知區公所、社福單位等幫忙處理，即時伸出援手，讓弱勢者能夠感受到社會的溫暖及關懷。

(中時 )