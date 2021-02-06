375租約攸關地主佃農雙方的權益。台中市政府地政局長吳存金6日說，私有耕地375租約6年租期已於去年底屆滿，耕地續租或收回已從今年1月1日於各區公所開始受理申請；今年申請截止日延至2月17日，請出承租人、出租人儘速向土地所在地公所申請續訂或收回，保障租佃雙方權益。

吳存金指出，耕地三七五減租條例自民國38年公布施行，明定耕地租約一律以書面為之，租佃期間不得少於6年，地主非有法定原因，租約存續中不得任意主張終止租約以保障佃農權利，租約期滿時除地主得依法定要件申請收回自耕外，如佃農願繼續承租者，應予續訂租約；

台中市各區公所登記有案的私有375耕地租約有1859件，佃農3167戶、地主4408戶，面積約632.2公頃。中市經管耕地375減租業務，除中區及和平區無375租約登記土地外，其餘分布於本市27個行政區；其中佃農戶數、土地筆數及租約件數皆以清水區為最多；地主戶數則以大甲區為最多。

地政局提醒私有耕地375租約出租人（地主）與承租人（佃農），若承租人願意續租或出租人欲依耕375減租條例收回耕地，應於2月17日前向耕地所在地區公所提出申請。

地政局強調，375租約攸關地主佃農雙方權益，為服務業佃雙方續租順利，並提供相關資訊，民眾可至地政局網站「耕地三七五專區」查詢相關問答及租佃爭議分享案例；另續租或收回所需相關書表格式，可於「書表下載」區下載使用，民眾如有疑問可洽各區公所詢問，或撥打地政局諮詢專線04-22170727，以維護業佃雙方權益。

(中時 )