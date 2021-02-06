台南市安南區楊姓男子5日凌晨3時許突然拎了一只皮箱離家出走，徒步走到5公里遠的永康區準備搭車到善化區找阿嬤，楊男有智能發展遲緩，家人心急報警，警方打通電話，關心詢問，將他勸回。
30歲楊男自小有智能發展障礙，近日與家人相處不睦，收拾細軟，拎了1只皮箱就離家出走，他帶著皮箱徒步走了5公里遠，打算走到永康區搭公車，投靠住在善化區的阿嬤。
楊男趁著半夜出走，楊家母親與姊姊很快發現他不見，電話失聯，連夜找了兩小時仍遍尋不著人影，擔心楊男外出會有意外，報警請警方協尋。
楊家人對楊男出走原因不願明說，安順派出所所長莊世雄研判是家人間吵架細故引起，私下打電話給楊男，果然接通，莊員以關心立場詢問規勸，楊男憨直的報出所在地點，人已在5公里外的永康區，他承諾在中正南路的一家娃娃機店外等候警方到場。
莊世雄半小時內將楊男找回，楊男表示，因為很想念阿嬤，記得在永康區有公車可轉乘前往善化區，走到半途覺得天氣太冷，才躲進商店內避寒。
楊男順利尋獲返家，楊家人感謝警方熱積極熱心，讓他們得以一家再度團圓，警方勸導楊男年節重視一家團聚和樂，勿再半夜外出搞失蹤，平添家人擔心。
(中時 )
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