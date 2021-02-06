台灣網球「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴今天延續連勝氣勢，在WTA 500等級吉普斯蘭錦標賽雙打四強賽與俄羅斯組合布林可娃（Anna Blinkova）／庫德梅托娃（Polina Kudermetova）大戰三盤，以6比2、3比6、11比9驚險勝出，挺進最終戰。

昨天「詹家姊妹」不受停賽一天的影響，以2個6比4拍落捷克布茲可娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）晉級四強。

今天碰上大會第8種子的俄國組合，位列大會第2種子的詹詠然、詹皓晴，在首盤2比2後，靠著第6、8局都成功破發，連下4局先下一城。次盤「詹家姊妹」發球局先遭到突破，盤末發球局也沒能守成，遭對手扳平。

決勝盤的「搶十大戰」，詹詠然、詹皓晴一度陷入3比6的落後，但姊妹檔打出一波5比0攻勢反超，並取得9比7的「聽牌」優勢，雖然2個賽末點遭對手化解，仍在最後連下2分，在83分鐘的三盤大戰中驚險勝出。

(中時 )