無黨籍高雄市議員黃捷罷免案今天登場，民進黨立委林濁水今表示，建議蘇（貞昌）院長，叫幕僚查查看，查一查什麼叫自由委任，什麼叫命令委任，他和言論免責權有什麼關係？不必查什麼大著作，兩分鐘Google一下就好。

林濁水今在臉書指出，柯文哲回答罷免遍地開花時說「適可而止，不要再鬧了。」駡得好！但是他又說「選舉罷免創制複決是人民的政治權利」這跟蘇貞昌說得一樣，為什麼連政治明星們都這樣說？怪得可以。

他質疑，這一陣大家不務正業地殺來殺去價值何在，應該想一想。

林濁水指出，希望黃捷過關。但不免想起當年林義雄和時代力量力推罷免門檻降低，他呼籲切莫，因為罷免這種直接民主對訴求進步的小黨非常不利，所謂進步主張就是還沒成為主流的主張，所以進步小黨會成主流大眾罷免的箭耙。

他指出，時力硬是聖靈充滿而不聽，直到黃國昌被以支持同婚和廢死為由發動罷免才知道利害。

他表示，無論如何，要保護進步主義，罷免制度的建立還是要小心才對，這也是我強調以保護少數為宗旨的複數選區制，不該和罷免制並存的理由。

(中時 )