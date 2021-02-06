交往時如果另一半懂得情趣，將會讓感情加溫不少，但如果另一半悶到像一根木頭，戀情還有辦法經營下去嗎？星座運勢網站「醬子聊星座」點名巨蟹座、金牛座、處女座、天蠍座的男人交往起來性格最悶，像是巨蟹男根本不懂得怎麼說情話，天蠍男甚至懶得約會，覺得很浪費時間，和他在一起常常會有「無言」的感受。

▍NO.4 巨蟹男

巨蟹男的悶，表現在對於任何節日都沒有任何反應，連生日也是，他們最多就是幫女朋友做一桌好菜，但其實他們平常也會這麼做，根本就沒有驚喜可言，也不懂怎麼說情話。

▍NO.3 金牛男

金牛男超級悶，而且當兩人意見不同時非常很固執己見，怎麼勸都沒用。他們需要一個充滿耐心和理性的女朋友，如果脾氣不好的話還是建議分手，不然兩人一定會常常發生爭執。

▍NO.2 處女男

處女男也比較悶，總是對一些瑣碎的事情嘮嘮叨叨，雖然愛說話，依然讓人覺得悶得不得了。他們和女朋友待在一起的時候，會讓對方想逃，總是無止盡的叮囑，對方的感覺和多了一個愛嘮叨的爸爸一樣。

▍NO.1 天蠍男

天蠍男的悶，是由內而外的悶，真的是悶到了極點讓人無法直視。忙自己的事情就只知道埋頭苦幹，一點也不懂得顧及女朋友的感受。很少會主動安排約會，看場電影還覺得浪費時間和精力，這種星座男可能最適合和自己相處，別找女朋友。

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(中時新聞網)