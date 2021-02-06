基隆市警察局第二分局於5日晚上8點30分，接獲報案有民眾打架糾紛，等到警力趕到後，卻發現有員警也涉其中，現場車手詐騙集團跟2名員警互毆，市警局督察科調查後發現，張姓及黃姓員警疑似與地下匯兑集團車手勾結，並牟取不法利益，對此，涉案2名員警均遭記二大過免職，後續函送檢方偵辦。

警方調查指出，事發地點在義一路某間咖啡店前，涉嫌的2名員警與地下匯兑集團車手查緝對象共謀，表面上在查緝案件，私底下則是任意侵吞不法款項，另外，地下匯兌集團則透過管道向員警談判，希望能追回那些不法款項。

警方指出，起先因為黃姓警員堅稱毫不知情，才遭毆打成傷，全案在2名涉案員警的自白，及相關涉案嫌疑人指證才曝光，並且員警違法情節十分重大，市警局於6日上午召開考績會，針對涉案員警一次記二大過，並免職報署核辦。

市警察局表示，涉案員警都是特考班進來的，黃姓員警在職8年，張姓員警在職4年，對此，警方絕對不護短，以不庇縱的決心來斷然處置，依法調查，並會函送基隆地方檢察署偵辦，以淨化警察陣容。

(中時 )