喜迎農曆春節，但因新冠肺炎疫情嚴峻，民眾難以出國旅遊，安排春節年假有好去處，陸府生活美學教育基金會所舉辦《兩界》展新登場，藝術家蔡佳葳罕見的巨型曼陀羅玻璃台座，與藝術家現地創作經文書寫作品，與台中國家劇院陸府藝角雙主場展出，親朋好友出遊過個有「藝」思的金牛年。

陸府生活美學教育基金會舉辦《兩界》藝術展首次採雙展場亮相，由享譽國際藝壇的當代藝術家蔡佳葳展出精采系列作品，到台中國家歌劇院陸府藝角可欣賞藝術家蔡佳葳的現地創作《從塵埃至宇宙》，為蔡家威在超大型7米乘5米的宣紙上，用天然顏料抄寫《華嚴經》。

藝術作品的亮點，還包括使用的顏料是西元五世紀時，印度到東亞間經文流傳的路線上，洞穴壁畫中所使用的礦物顏料，創作者刻意以此顏料來呈現距離時空的意涵。

《兩界》長寬為六米乘三米，由將近千片的手工吹製玻璃與鏡子組合排列而成，用以呈現日本高野山真言宗「金剛界」與「胎藏界」的曼陀羅臺座。

在曼陀羅的兩側放置兩個主要物件，包括一件來自不丹的宗薩蔣揚欽哲仁波切誦唸緣起咒所吹塑的玻璃創作；另一邊則是一顆象徵堅不可催得鑽石，蔡佳葳以持誦的呼吸和聲波震動進行實驗，形塑出每件玻璃雕塑。

春節走春，也可安排到亞洲大學美術館，正展出《引藝領潮-1947.鼓亭莊聯展》，展出國立台灣師範大學美術系師生、藝術家的創作聯展。台師大在清朝的舊名為鼓亭莊，是台灣第一所成立美術科系的大專院校，培育出許多知名藝術家，在台灣藝壇占有重要地位。

鉅虹建設《廖迎晰個展》展出到2021年4月7日，曾於比利時深造的廖迎晰，透過雕塑創作傳達對社會環境的關注，作品充滿愛與童趣。

此外，龍寶臻邸藝術中心從初六開放參觀，本期展出《王忠龍-鐵石心藏》，王忠龍的鐵雕作品與龍寶建設的建築相互輝映，作品充滿趣味與生命力。

(中時 )