白色自小客車車頭被撞凹。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

救護人員到現場，2名駕駛均自行脫困。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣太保市台37線與嘉56鄉道路口，6日上午11時許，發生後2輛自小客車擦撞事故，其中一輛灰色自小客車受撞擊後，衝入附近玉米田，車子四輪朝天翻覆，救護人員到現場，2名駕駛均自行脫困，所幸2人都受輕傷、無大礙，詳細肇事原因待警方釐清。

嘉義縣消防局勤務指揮中心在今天11時09分據報，指太保市田尾里2輛自小客車發生擦撞，立即派遣太保、六腳分隊前往救援，現場共計2人受傷，40歲灰色自小客車駕駛左大腿疼痛；另一輛58歲白色自小客車駕駛則胸口疼痛，2人皆送往嘉義長庚醫院救治。

(中時 )