無黨籍高雄市議員黃捷罷免案，獨派團體日前發聲明指罷免制度有漏洞力挺；東華大學教授施正鋒今表示，不去檢討究竟是誰把門檻下降，還大談罷免會壓縮獨派小黨的空間。事後諸葛亮已經夠糟了，自甘圍事小弟，哀哉！

施正鋒今在臉書指出，自甘墮落的台派團體、搶食嗟來的天然獨（把先前的論點講得更直白）平心而論，就地方民代的選制設計而言，如果是比較均一的小鄉鎮，未嘗不可使用單一選區，如果是人口比較複雜的大縣市，比例代表制才能反映多元，而複數選區只是狗骨頭，不會餓死、也吃不飽。

他說，如果所謂的「天然獨」是如此的沒有知識，又甘於當馬前卒，只會搖旗吶喊，搶嗟來之食，國家怎麼可以放心交接？

他指出，所謂獨派團體發表聲明，說罷免制度有漏洞，然而，不去檢討究竟是誰把門檻下降，還大談罷免會壓縮獨派小黨的空間，相當突兀。

他表示，令人納悶的是，這些側翼為何不早一點出來講？試問，難道獨派小黨只在地方才需要生存空間，而立委就只能看民進黨的臉色、任人擺佈？事後諸葛亮已經夠糟了，自甘圍事小弟，哀哉！

(中時 )