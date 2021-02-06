霧峰假日觀光巡迴巴士成功串連霧峰各地，讓遊客免開車就能輕鬆玩遍許多好玩又具知識性的景點。

參山國家風景區管理處推廣霧峰在地觀光，推動「迴遊•阿罩霧」霧峰假日觀光巡迴巴士。（參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

參山國家風景區管理處推廣霧峰在地觀光，推動「迴遊•阿罩霧」霧峰假日觀光巡迴巴士。（參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

搭乘「迴遊•阿罩霧」巡迴巴士，載你到處遊玩兌換各種好禮，趕快相約來霧峰度過美好幸福的佳節。（參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

霧峰假日觀光巡迴巴士成功串連霧峰各地，成為民眾攜家帶眷走春出遊的新選擇！（參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

霧峰假日觀光巡迴巴士成功串連霧峰各地，讓遊客免開車就能輕鬆玩遍許多好玩又具知識性的景點。交通部觀光局參山國家風景區管理處，將於大年初三14日正式售票營運，成為民眾攜家帶眷走春出遊的新選擇！首航當天恰逢幸福甜蜜的情人節，參山處將結合霧峰各景點推出「幸福開駛」限定優惠，趕快相約來霧峰度過美好幸福的佳節。

參山處代理處長曹忠猷說，霧峰人文薈萃，觀光景點相當豐富，歡迎民眾搭乘霧峰假日觀光巡迴巴士來走春過節，新春期間2／14、15、16、20、21日也推出「金牛送財喜迎春活動」，每日前100名上車遊客，將可獲得牛年開運紅包，數量有限送完為止！

曹忠猷指出，首發當日剛好是情人節，2／14-15遊客前往霧峰農會酒莊與光復新村就有機會遇到愛神邱比特，除了可以用半價購得1日無限次搭乘巡迴巴士車票，並可獲得參山限量幸福小禮，同時也適用「幸福開駛」各項好禮優惠活動，千萬不要錯過。

以日本小樽音樂盒博物館機芯聞名的觀光工廠業者林小姐說，此處也是台灣唯一製作音樂盒機芯的工廠，不僅可欣賞到各式古典音樂盒收藏，也能體驗音樂鈴DIY的樂趣；以往遊客以團客為主，在巡迴巴士試營運開始後，散客詢問度多了2成，期待正式營運後能帶來更多的觀光人潮。

霧峰文化觀光協會理事長林俊明表示，過年期間霧峰林家宮保第園區是許多遊客的首選，但古蹟周邊巷道窄小停車位供不應求，期待巡迴巴士正式營運後，可以紓解遊客停車需求，讓遊客將愛車停在921地震教育園區聯外停車場等周邊地區，再搭乘巡迴巴士輕鬆遊玩。

曹忠猷強調，參山國家風景區管理處推廣霧峰在地觀光，推動「迴遊•阿罩霧」霧峰假日觀光巡迴巴士，經過3週佳評如潮的試營運，將於大年初三2／14日正式售票營運，成為民眾攜家帶眷走春出遊的新選擇！搭乘「迴遊•阿罩霧」巡迴巴士，載你到處遊玩兌換各種好禮，體驗不一樣的年節氣氛與情人節氛圍，趕快相約來霧峰度過美好幸福的佳節。

(中時 )