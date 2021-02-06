連接台中與彰化的的重要樞紐溪尾二橋，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍（中）、台中市長盧秀燕（右）、彰化縣長王惠美（左）等人與會。（陳淑芬攝）

連接台中與彰化的的重要樞紐溪尾二橋，今天舉行通車典禮，現場熱鬧滾滾。（陳淑芬攝）

連接台中與彰化的的重要樞紐溪尾二橋，今天舉行通車典禮，交通部長林佳龍說，打造中彰投30分鐘生活圈的「三橋」，第一座溪尾大橋歷經10多年爭取及施工已打通，盼持續合作推動。台中市長盧秀燕則表示，中彰民眾等了30年，終於通車了，台中至彰化行車時間由55分鐘縮短為7分鐘，還獲「三金」獎肯定，感謝各界長期努力；彰化縣長王惠美感謝中央及地方合作，並行銷彰化旅遊。

串聯台中及彰化的溪尾二橋，起自前期溪尾大橋、南跨越貓羅溪，至彰南路，總長度約為1公里，總經費約新台幣5億2968萬元，工程費用由台中市出資61％，3億3068萬元；彰化縣出資39％，需籌編1億9900萬元，其中80％經費由交通部補助。儀式鑼鼓喧天、還安排舞獅、財神爺到場助陣，由交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、中央及地方民代、人士與會，現場熱鬧滾滾。

林佳龍說，「前人種樹後人乘涼」，跨越中彰大肚溪和貓羅溪兩座橋，歷經10年以上地方民代的會勘爭取爭取的成果，溪尾二橋完工也是中彰鄉親的新年賀禮。林佳龍強調，建構中彰投30分鐘生活圈，中彰規劃有「三橋」，第一座溪尾大橋已經打通；第二座橋捷運綠線，從高鐵新烏日站，也就是台鐵山、海線交會附近的共構設計已經規劃；第三座橋從大肚到和美，未來盼由台中到彰化持續合作推動。

盧秀燕則指出，台中與彰化緊鄰距離很近，但卻要繞遠路，地方民眾盼了30多年，台中市及彰化縣歷多任縣市長級民代爭取才興建完成，這是大家的功勞。溪尾二橋大幅縮短中、彰間的往來時間，台中市府團隊施工執行也獲得工程界最高殊榮的行政院公共工程「金質獎-優等」、勞動部「金安獎-優等」與台中市「金安心獎-優勝」的「三金」肯定，是中央與地方建設合作的典範。

王惠美指出，地方經濟若要好，交通就要通，除溪尾大橋延伸芬園，感謝交通部長林佳龍補助經費、台中市長盧秀燕帶領市府團隊讓工程如期如質，溪尾二橋通車後將串連台14線、國3、台74線及中投等道路，串連中彰投的交通網絡，希望更多年輕人到彰化定居及旅遊。

(中時 )