春節返鄉潮，台南市在上個月24、25日為返鄉居檢最高峰，預估2月9、10日會有大批結束居檢進行自主健康管理的民眾，台南市衛生局指出，近日部分診所發現返鄉民眾結束居家檢疫，正進行自主健康管理者就診，多因咳嗽、流鼻水等狀況就醫，且人數有增加趨勢，呼籲各診所提高警覺，落實感染管制措施。

衛生局指出，近日自主健康管理者就醫人數漸增，提醒民眾自主健康管理期間，請配合防疫措施，延後非急迫醫療或檢查，如出現呼吸道症狀或有緊急醫療需求，請撥打通知衛生局防疫專線06-2880180安排就醫。

為防範社區感染傳播風險，診所第一線醫療照護工作人員之健康安全更為重要，使用適當的個人防護裝備(PPE)與落實手部衛生則為預防策略的最後一道防線，務必依據疾病管制署「基層診所醫療照護工作人員個人防護裝備建議」，正確穿脫個人防護裝備與使用時機，可確保基層醫病安全、減少更多感染風險。

市長黃偉哲提醒診所醫護人員，可視病人狀況及所需執行醫療處置等情形，調整個人防護裝備使用，以及落實民眾前端進入診所應測量體溫與詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，加強利用健保醫療資訊雲端VPN查詢作業，預警特定地區旅遊及接觸史，第一時間阻絕高危險群再進入基層診所，保障醫護安全。

衛生局長許以霖提醒國際疫情持續嚴峻，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險，也呼籲民眾注意自身防疫，配合政府各項防疫作為。

(中時 )