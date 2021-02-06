警方公布詐騙集團假冒銀行發送釣魚簡訊的犯罪手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐騙集團假冒銀行發送釣魚簡訊事件層出不窮，繼國泰世華銀行後，警方近日也接到民眾報案指稱，收到偽冒「台新銀行網銀」的釣魚簡訊，內容為「您的銀行帳戶更新失敗，請立即輸入您的驗證碼以更新資料，超時請重新輸入」，誘使被害人至假網銀登入頁面輸入真實帳號及密碼，詐騙集團即據此惡意連結、盜用被害人銀行帳戶，將款項轉帳至人頭帳戶。

刑事局統計，自1月27日至2月2日止，7天內全國警察機關即已受理「國泰世華之釣魚簡訊(惡意連結)」諮詢及檢舉計89件、被害人帳戶遭盜用報案25件、財損金額518萬元；另受理「台新銀行之釣魚簡訊(惡意連結)」諮詢及檢舉計10件，被害人帳戶遭盜用報案7件、財損金額55萬2000元。

銀行雖於案發後立即在官網及APP上推送「近期發生多起假藉銀行名義之釣魚信件，若您收到可疑簡訊，請勿點選連結登入，以避免造資訊外洩及損失」之防詐訊息，但恐詐騙集團利用年節期間大舉網銀詐騙，仍請全國民眾盡速向所申請之金融機構查證，確認帳戶有無異常交易情形；如已遭盜用，應速至鄰近警察機關報案。

刑事局表示，詐騙集團已連續2周假借不同金融機構名義，於周五下午(假日放假前)，大量發送釣魚簡訊騙取民眾網路銀行帳號及密碼，據此研判，未來仍有可能持續以各家金融機構名義及其他不實內容，實施釣魚簡訊詐騙，建請民眾務必謹慎檢視各種簡訊內容，切勿點擊連結或於不明網頁中填輸個人資料，如發現不明網址係詐騙網站或含有惡意內容，可將網址提交至「Google回報詐騙網頁」，以防再有民眾被害；如使用蘋果IOS系統，可前往「設定」＞「Safari」，並開啟「阻擋彈出式視窗」和「詐騙網站警告」。如有任何疑問，可撥打「165反詐騙諮詢專線」洽詢。

(中時 )