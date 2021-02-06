台中市5日與6日空氣品質都亮起紅燈，中火也因應情形執行自主降載減排。市議員周永鴻指出，林佳龍執政時期以科學方法推動86項空汙改善措施，盧秀燕市長卻是不斷試圖將空汙問題集中在中火上；他要求市府正視空汙問題的複雜，提出具體的空汙改善方案。

周永鴻引用環保署空氣品質監測網數據指出，台中5座環保署空品自動測站2021年1月PM2.5濃度月均值為23微克，雖然較去年同期23.2微克減少0.2微克，但較2018年同期的17.6微克相比退步。市府宣稱去年上半年空汙改善成效顯著，也無視於新冠肺炎疫情衝擊中國製造業活動，讓境外汙染源減排的因素。

周永鴻分析，過去林佳龍執政時，以科學方法針對不同汙染源推動86項空屋汙改善措施，奠定改善空汙的重要基礎。2017台中市PM2.5年均值改善率11.4％全國第一，2018年空氣品質紅害次數減少率也奪冠。盧秀燕上台後，面對空汙問題總是拿中火出來當擋箭牌，無視於空汙問題複雜度。

周永鴻說，台中市2020年PM2.5年空汙改善率卻僅5.9％，全國排名也滑落到倒數第4。空汙改善絕對是跨局處議題，從提升大眾運輸以減少汽機車數量，降低移動式汙染源、打擊工廠違法排放空汙、甚至是針對私自拆除天外天劇場，這類違法拆除房舍造成的揚塵都應該提出對策。

周永鴻要求市府，應每週召開記者會說明當週空氣品質情形與跨局處空汙對策進度，不要只有空氣品質好時做市民大內宣，空品惡化時就躲起來。

(中時 )