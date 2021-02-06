春節期間是家家戶戶團圓的重要節日，氣候也往往較為濕冷，第三分局主動關懷轄內街友，除彙整了台中市各安置收容機構相關資訊並向社會局索取110年春節期間各宗教團提供熱食一覽表發交所屬，請同仁印製發送給轄內街友、避免他們挨餓受凍。

110年加強重要節日安全維護工作於2月3日啟動，第三分局除配合社會局於氣溫低於攝氏12度防凍機制啟動時，加強轄區南區合作街6號之「社會救助服務站」周邊巡邏，更針對轄內騎樓、公園、車站、停車場等街友易露宿場所加強關懷巡視，並整理出台中市安置機構的聯絡電話及開放時間等資訊，使同仁在勤務中發現受凍街友能迅速協助安置庇護。

此外也將110年春節期間各宗教團提供熱食一覽表廣發給轄內街友，希望能讓街友禦寒止飢同時也感受到年節的溫暖與溫馨。

第三分局呼籲民眾110年台中市政府春節服務不打烊，春節期間如有新冠狀病毒(COVID-19)肺炎相關檢疫、隔離與通報機制、急難救助、老人及身障者、弱勢家庭兒少者、失蹤協尋、救災救護、醫療服務、學生意外處理、公園／道路／路燈／交通號誌維護、垃圾清運及職災通報等需求，可撥打1999專線洽詢，獲得最直接快速的協助。

(中時 )