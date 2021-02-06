趙小僑個人Youtube頻道《趙小僑女人說》近日上架新影片，女團「七朵花」上回合體是在2017年趙小僑結婚時，這回為了幫賴薇如慶生，再度齊聚一堂並拍攝影片。久未露面的陳喬恩，近期忙為新戲《遇見璀璨的你》配音，仔仔更遠從東莞趕回來，大家在影片中也延續七朵花慶生傳統，不惜扮醜搞笑只讓壽星賴薇如一個人美美的，讓人回憶起當年七朵花的團隊搞笑功力與默契。
五人在影片中豪邁地大快朵頤，完全不在乎偶像天團的女星形象，小僑及喬恩還親手寫卡片給薇如，薇如大讚小僑的字好美，更驚訝喬恩會寫卡片，一番話引來眾人大笑，喬恩則表示：「因為我發現寫卡片，是一件很有意義的事情，以後看到卡片時就會回想起當下，是一輩子的美好回憶。」
這2年小僑為了受孕吃足苦頭，除了持續在肚子扎針，每天還要吃20多顆的藥，導致整天都會昏昏沉沉的，粉絲心疼紛紛傳訊關心，還推薦各種宗教、偏方、中醫、西醫方法，小僑笑説，如果成功懷孕一定可以出一本「如何懷孕」的教科書。這次聚會上，小僑看到仔仔及饅頭兩人的小孩都長大好多，讓一直努力備孕的她，更堅定了要克服萬難當上媽媽的決心。
(中時 )
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