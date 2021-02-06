即使連任失利的美國前總統川普即將面臨彈劾審理命運，但仍不減全美各地的川粉對他的支持。綜合美國有線電視新聞網（CNN）及福斯新聞（Fox News）報導，為了向川普致敬，不僅俄亥俄州有兩名眾議員提出將川普生日的6月14日立為州定假日「川普總統日」之外，佛羅里達州的弗羅斯特普魯夫（Frostproof）市也宣布2月的第一周為「川普周」，以及念這位前總統。

俄州州眾議員克羅斯（Jon Cross）與史多茨費茲（Reggie Stoltzfus）在上週發布備忘錄指出，呼籲他的同僚們一同支持將川普生日訂為州紀念日。兩位議員在備忘錄指出川普「克服萬難，其所完成的成就，帶領美國走向前所未有的繁榮」。

兩位眾議員以川普在當地獲得315萬的史上最高票為例，「身為議員，我們承認他任內的成就」，「俄亥俄州眾議院深信，總有一天我們會立定一日來紀念這位美國史上最偉大的總統」，並強調雖然川普最終未能連任，但這並不能阻止我們認定他的政績，至少我們能向他說聲「謝謝」。

不過，6月14日同時也是國定假日「國旗日」，要在同一天紀念川普引起許多民主黨人不滿，民主黨籍州眾議員克羅斯曼（Jeff Crossman）表示，要將川普紀念日取代現有的國旗日，根本是大不敬。

另外，弗羅斯特普魯夫（Jon Albert）也表示，「前總統川普在當地受到76.43%壓倒性的支持，不僅二度贏得佛州，所獲得票數甚至比任何一位競選連任的總統還要多」，並讚揚川普創下了120萬份製造業與建築業的工作機會，而他的外交政策沒帶來任何新戰爭，並將許多駐外部隊帶回家。

文章來源：'Donald J. Trump Week' declared in Florida city 1st week of February
Two Ohio GOP lawmakers are proposing an annual state holiday in honor of Trump
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(中時新聞網)

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